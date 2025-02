Vida em Belo Horizonte 'muda' rotina do namoro entre Gabigol e Rafaella

Gabigol e Rafaella Santos desfrutam, talvez, do momento mais maduro da década de relacionamento entre idas e vindas. Pessoas próximas dizem que o casal ‘encontrou a paz que precisava’ em Minas Gerais e não se desgrudam desde que o craque se transferiu para o Cruzeiro.

Pode-se dizer que a rotina em uma cidade nova afastou um dos grandes empecilhos do passado para o casal: os ‘perigos noturnos’. Gabigol está mais reservado, vive neste momento uma fase mais tranquila e serena, sem todo alarde das passagens por Santos e Flamengo.

A presença de Rafaella Santos também tem tornado a adaptação mais fácil para Gabriel, acostumado com cidades praianas e mais movimentadas. A influencer está mais próxima até mesmo da família de Gabi, com quem já teve rusgas no passado, e não faltou um jogo sequer do amado. Ela esteve junto com Dhiovanna, irmã do atacante, e dos sogros, Lindalva e Waldemir, no empate com o Betim, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.

Nova rotina

Rafaella Santos e Gabriel Barbosa têm aproveitado para usufruir da culinária mineira nessas primeiras semanas. Após o empate no último jogo, o casal compareceu a um dos restaurantes mais tradicionais de Belo Horizonte, o Xapuri – acompanhado dos pais do jogador. Waldemir, inclusive, se arriscou nos vocais de “Majestade o Sabiá”, de Roberta Miranda, com a turma de sanfoneiros.

Enquanto Waldemir se arriscava como músico, o filho e a nora estavam num grude ao fundo do vídeo. O casal parecia estar tirando uma selfie e pouco se importaram com a filmagem dos fãs. Os dois, aliás, não têm ligado para aparições públicas ultimamente e provam que o relacionamento está mais firme que nunca.