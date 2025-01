Jogador do Athletic Bilbao sofre tentativa de assalto à mão armada em residência

A semana começou com a polícia espanhola sendo acionada na casa do atacante Álex Berenguer. Isso porque na última segunda-feira, 27, o jogador do Athletic Bilbao e sua esposa, Sofia Jemmali, foram vítimas de uma tentativa de assalto à mão armada enquanto estavam em sua residência em Munguía, no País Basco.

Fontes do jornal espanhol ‘El Correo’ relataram que três homens armados e encapuzados entraram na propriedade do meia e tentaram invadir o interior da residência próximo às 21h local (17h de Brasília). Os criminosos chegaram a apontar duas armas em direção ao casal, mas Berenguer conseguiu impedir o acesso dos homens por meio do bloqueio por uma porta de vidro.

O terror só acabou após a chegada dos agentes ao local, já depois da fuga dos assaltantes. A Polícia abriu uma investigação para apurar o caso e segue em busca de pistas dos suspeitos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido na ação do grupo.

Álex Berenguer no Bilbao

O jogador chegou à equipe espanhola por uma transação de 12 milhões de euros junto ao Torino, da Itália, em outubro de 2020. No Bilbao desde então, Berenguer está a um jogo de atingir a marca de 200 partidas oficiais pelo clube – com 33 gols e 26 assistências.

Berenguer se destaca pela versatilidade e já cumpriu funções ofensivas pela esquerda e direita, além de também ter atuado como meia. Foram 102 jogos como ponta (considerando ambos lados) e outros 40 como meio-campista. Ainda contribuiu com cinco embates como centroavante, marcando dois gols.

O atacante participou de 1.822 minutos da atual temporada do Athletic, em 30 jogos entre La Liga, Liga Europa, Copa do Rei e Supercopa. Contribuiu com cinco gols e seis assistências aos companheiros nesse período.

Titular no empate sem gols com o Leganés, no último domingo, Berenguer deve permanecer no time para o duelo contra o Plzen nesta quinta, 30. A bola rola pela última rodada da Liga Europa, às 17h (de Brasília).

