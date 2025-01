Al-Shabab anuncia contratação por empréstimo de Leandrinho, lateral do Vasco

O Al-Shabab, da Arábia Saudita, anunciou, na noite desta terça-feira (28), a contratação de Leandrinho, lateral-esquerdo da base do Vasco. Assim, o atleta, de apenas 19 anos, chega por empréstimo até junho de 2025. No momento, ele defende a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria.

Afinal, os comandados pelo técnico Ramon Menezes tem confronto decisivo contra o Equador nesta quinta-feira (30), às 20h30 (de Brasília). Com a camisa cruz-maltina, o jogador soma 23 partidas, com dois gols marcados e uma assistência.

?????? ????????? “??????????” ??????? ??????????#???_???? pic.twitter.com/ZCrdaoQGUV — ???? ?????? ??????? (@AlShababSaudiFC) January 29, 2025

O Vasco receberá 475 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões no câmbio atual) pelo empréstimo. Além disso, 375 mil dólares (R$ 2,21 mi) dos US$ 750 (R$ 4,43 mi) que o Cruz-Maltino deve por Paulinho serão abatidos.

Não haverá opção ou obrigação de compra com passe pré-fixado no contrato. Dessa forma, o clube árabe aceitou perdoar 50% da dívida do Cruz-Maltino referente à contratação do meio-campista em 2023. Por fim, o clube carioca, que corria risco de sofrer transferban, soluciona o possível problema.

