Matheus Pereira foi o único jogador do Cruzeiro a se despedir de Diniz: ‘Trabalho interrompido???

Matheus Pereira foi o único jogador do Cruzeiro a se despedir do técnico Fernando Diniz, demitido nesta semana em razão dos maus resultados e do clima já desgastante apesar do começo de temporada. O meia fez uma postagem nas redes sociais, lamentando a saída precoce.

“Muito obrigado por tudo champs, por toda dedicação e empenho sua e toda tua comissão desde o primeiro dia que você chegou aqui e se doaram por todos nós e pelo clube. Infelizmente o nosso trabalho junto foi interrompido. Mas tenho a certeza e torço muito para que você continue sempre tendo sucesso. Você é fenômeno champs”, escreveu o camisa 10.

Nenhum outro jogador da Raposa se manifestou sobre a demissão de Diniz, que teve aproveitamento de 35% nas 20 partidas em que comandou o time celeste.

Matheus Pereira mantinha bom entendimento com o agora ex-treinador do Cruzeiro. Inclusive, era um apreciador do estilo de jogo conhecido por “Dinizismo” e defensor das ideias do técnico perante o elenco.

