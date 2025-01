Savarino completa um ano de Botafogo: ‘Dedicação e amor por esta camisa’

Desde que chegou ao Botafogo, Savarino tem sido decisivo e foi peça-chave nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão na última temporada. Assim, o venezuelano fez questão de exaltar o clube carioca em suas redes sociais e relembrar a data depois de um ano tão marcante em sua carreira.

“Um ano de alegrias, dedicação e amor por esta camisa. Feliz por cada momento vivido aqui. É um privilégio ser Botafogo!”, publicou o atleta, no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jefferson Savarino (@savarino10)

Em campo, o jogador teve um papel essencial no esquema do técnico Artur Jorge em 2024. Veloz e importante taticamente, foi a válvula de escape de um time que atacava de forma vertical e com muita intensidade. Apesar do clube ainda não ter definido o novo treinador, o venezuelano quer manter a regularidade na nova temporada.

Até o momento, ele soma 55 partidas com a camisa alvinegra, tendo 14 gols (quatro deles na Libertadores 2024) e 12 assistências. Nas redes sociais, muitos torcedores responderam a postagem e exaltaram o ídolo.

Por fim, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Fluminense, no Nilton Santos, pelo Carioca-2025. Essa será a estreia da equipe principal na temporada, para ganhar ritmo de jogo já pensando na final da Supercopa do Brasil, que acontece no domingo, em Belém, às 16h (de Brasília), contra o Flamengo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.