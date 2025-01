Flamengo busca acordo com família de vítima de incêndio do Ninho

Incêndio no Ninho do Urubu ocasionou em morte de 10 jovens das categorias de base - (crédito: Foto: Jogada10)

O Flamengo abriu nova conversa em busca de acordo com a família do goleiro Cristian Esmério, uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Ainda não existe um consenso entre as partes, além de ter um processo em curso na Justiça do Rio de Janeiro. O episódio aconteceu em 8 de fevereiro de 2019 e matou 10 jovens das categorias de base. A informação inicial foi do “Uol”.

Sob a gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, o Rubro-Negro fez contato com a família do goleiro nos últimos dias. O julgamento dos recursos das partes, aliás, aconteceria nesta terça-feira (28). No entanto, o caso se retirou de pauta após nova fase de conversas.

O Flamengo recebeu condenação e precisa pagar cerca de R$ 3 milhões aos pais do jogador e ao irmão dele. A Justiça definiu que cada um dos pais de Christian teria direito a R$ 1,412 milhão de indenização, além de uma pensão de R$ 7 mil por mês. Já Cristiano Júnior, irmão do goleiro, tem direito a R$ 120 mil.

Contudo, a família de Christian e o próprio clube recorreram da decisão à época. Um dos pontos de incômodo dos familiares é com o fato de entrarem para a folha mensal de pagamento do clube, enquanto o Rubro-Negro contestou valor da pensão.

Outros acordos do Flamengo com as famílias

Há um total de 10 acordos fechados diretamente entre clube e familiares. Aliás, o último trato do clube foi com Rosana de Souza, mãe de Rykelmo. Contudo, os valores dos acordos estão em sigilo. As cifras que envolveram os documentos não foram divulgadas por clube ou familiares. Os números, aliás, variam de acordo com a necessidade e situação de cada familiar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.