Endrick dispensa jantar com elenco do Real na casa de Vini Jr.

Vini Jr. promoveu um jantar com o elenco do Real Madrid na sua residência em La Moraleja e a ausência de um dos jogadores chamou atenção. Também brasileiro, Endrick não compareceu no encontro.

Além do jovem atacante, outros nomes também não foram até o jantar: Güler e Vallejo. No entanto, de acordo com o jornal “As”, as ausências foram justificadas para o anfitrião.

Outro nome que também compareceu a casa de Vini Jr. foi Sérgio Ramos. Ele se juntou com todos os jogadores do elenco do clube espanhol no encontro.

Portanto, todos os presentes receberam um mimo do anfitrião. Ele deu a cada um deles uma mala Louis Vuitton após conquistar o Prêmio The Best, da Fifa.

Sem Vini Jr., Real Madrid tem partida decisiva

Em busca de uma classificação direta para as oitavas de final da Champions League, o atual campeão da competição, Real Madrid, entra em campo nesta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), contra o Brest, pela última rodada da primeira fase do torneio.

O clube merengue, no entanto, terá o desfalque de Vini Jr. O brasileiro vai cumprir suspensão por ter três cartões amarelos na competição.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti é a atual 16° colocada, com 12 pontos. Assim, precisa estar entre os oito primeiros para se classificar direto para as oitavas de final. A equipe, portanto, precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados. No entanto, caso fique entre o 9° e 24° lugar, vai garantir uma vaga nos playoffs para o mata-mata.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.