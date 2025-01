SBT fecha nova parceria para transmissão da Copa Sul-Americana 2025

A fim de expandir seu alcance no meio esportivo, a ‘Bem Brasil’, líder de vendas em batatas congeladas, fechou um acordo com o SBT para 2025. A marca irá patrocinar as transmissões da 24ª edição da Copa Sul-Americana pela emissora – um dos carros-chefes do canal na grade atual.

Agora, o SBT e a Copa Sul-Americana passam a integrar o quadro da marca, que tem participado ativamente no incentivo à prática do esporte. A ‘Bem Brasil’ também patrocina o vôlei feminino e a equipe paralímpica de natação do Praia Clube, de Minas Gerais, além de outras modalidades como Beach Tennis, por exemplo.

“Temos um histórico de associação com esportes, sabemos da importância dessa prática para manutenção de uma vida saudável e longeva. Acreditamos que assistir a uma partida de futebol se torna um momento de encontro, de celebração e também uma ocasião de consumo dos nossos produtos”, iniciou Gustavo Amaral, Head de Marketing da Bem Brasil.

“Estamos sempre abertos para novas possibilidades. A oportunidade de nos unir ao SBT, uma emissora com grande alcance e anos de tradição, chegou no momento exato. Um momento que estamos buscando nos conectar ainda mais com o público em seus momentos de lazer”, completou.

Copa Sul-Americana no SBT

A emissora da família Abravanel seguirá com a transmissão do torneio continental para 2025 e vislumbra números ainda mais significativos que os do ano passado. Isso porque o Brasil se destaca com o país com mais vagas na competição, junto com a Argentina – com seis representantes cada.

Ao todo, a Conmebol distribuirá 56 vagas para o torneio, sendo 44 através de campeonatos nacionais. Vale frisar que dos 44 apenas 12 garantem participação direta, enquanto o restante disputarão uma fase prévia.

Os quatro eliminados na terceira fase da Pré-Libertadores completarão as 32 equipes presentes na fase de grupos. Os oito terceiros colocados da fase de grupos da Copa Libertadores entrarão nos playoffs e brigarão por uma vaga nas oitavas de final com os vice-líderes de cada grupo da Copa Sul-Americana.

