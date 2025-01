Diretor do Inter admite negociação com o Palmeiras por Wanderson: ???Em andamento???

O diretor executivo do Inter, André Mazzuco, confessou que há tratativas entre o clube gaúcho e o Palmeiras pelo atacante Wanderson. O representante da diretoria do Colorado ainda expôs que recebeu consultas de outros clubes. Assim, não excluiu a chance de vender o jogador nesta primeira janela de transferências da temporada.

“O Wanderson é um atleta que sempre teve destaque e não é diferente no Inter. Há sondagens. Hoje saiu a notícia do Palmeiras, mas há outros clubes. Os jogadores do Inter estão valorizados. Não passou ainda de uma troca de ideias. Há conversas em andamento, mas é nosso atleta e está no jogo”, detalhou o diretor do Inter.

Sem acordo entre o Colorado e o Alviverde

A avaliação do Palmeiras é que Wanderson seria uma importante adição em seu elenco. Até mesmo como um substituto caso se concretize a saída de Rony. Por isso, o planejamento do clube paulista é quitar a dívida que o Internacional contraiu após transferência do meio-campista Bruno Tabata. No entanto, as partes ainda não chegaram a um acordo, pois o Colorado deseja uma compensação financeira para liberar o atleta. Desta forma, as negociações não tiveram um avanço.

“Wanderson é muito profissional. Depende do contexto das operações. Houve o caso do Rômulo. Fizemos a operação e prevaleceu o desejo do jogador. Não é diferente do Wanderson. Mas precisa ser bom para todos. O Inter só faz operações que agradem”, acrescentou Mazzuco.

Wanderson foi titular do Inter em seus três compromissos até aqui na temporada. Contudo, a concorrência dentro do elenco no setor ofensivo deve aumentar, especialmente pela chegada do colombiano Johan Carbonero. O camisa 11 já havia se tornado reserva em 2024 com o destaque de Wesley e provavelmente mais uma vez não deve ter uma sequência entre os 11 iniciais.

Débito do Inter em negociação por Bruno Tabata

O Colorado chegou a um acordo com o Palmeiras pela contratação do meio-campista Bruno Tabata em agosto de 2024. As partes concordaram por um pagamento de 2,2 milhões de dólares (quase R$ 12 milhões na cotação atual) de forma parcelada. Além disso, 80% dos direitos econômicos passariam a ser do clube gaúcho.

O Internacional deveria quitar a primeira parcela no ano passado, sem a definição de um mês. As outras cotas foram divididas pelo restante do contrato do atacante que expira em 2027.

