Ponte Preta x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h15

O Corinthians vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta nesta quarta-feira (29/1), às 19h45 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Timão viu sua sequência de 10 vitórias seguidas acabar, ao perder o clássico para o São Paulo em seu último compromisso e tenta a reabilitação. Tem 9 pontos, em segundo lugar no Grupo A. Já a Macaca está sem vencer há três jogos e também precisa dos três pontos para se recuperar no Estadual. Está em terceiro lugar no Grupo D. A Voz do Esporte transmite esta partida. A Jornada Esportiva começa às 18h15 (de Brasília) terá o comando e a narração de Ricardo Froede.

Os comentários deste Ponte x Corinthians são de Diogo Martin. Já as reportagens estão a cargo de Pedro Rigoni. Acompanhe este duelo com a Voz do Esporte, a partir das 17h. Basta clicar na arte acima.

