Quinteros inclui promessas da base e Cuéllar entre os relacionados do Grêmio

A tendência é a de que o técnico Gustavo Quinteros utilize um time alternativo do Grêmio no confronto com o Monsoon, nesta quarta-feira (29). Um indício que reforça tal plano foi a inclusão de promessas das categorias de base do Imortal na lista de relacionados. Alguns exemplos são o lateral-esquerdo Pedro Gabriel e o atacante Gabriel Mec, que podem fazer suas estreias como profissional. Outro importante acréscimo foi do volante Cuéllar, principal contratação do clube na primeira janela de transferências.

O comandante argentino Gustavo Quinteros deve preservar a maior parte dos seus titulares por conta do desgaste físico. Somente duas peças utilizadas nos dois compromissos iniciais da equipe na temporada provavelmente vão permanecer. Tratam-se do goleiro Gabriel Grando e do atacante Aravena. A manutenção do primeiro se explica porque o reforço para a posição, Tiago Volpi, não foi inscrito dentro do prazo para ficar à disposição do treinador.

Potenciais da base devem ganhar minutagem

O lateral-esquerdo Pedro Gabriel e o atacante Gabriel Mec são dois dos jovens atletas oriundos da base que mais causam esperança na torcida. A dupla, aliás, disputou a edição de 2025 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pedro retornou a Porto Alegre antes para integrar os treinos do profissional até pela carência de opções do elenco. Já Gabriel Mec foi um dos destaques do Imortal no torneio.

Pedro tem maiores chances de ser titular, mas disputa uma vaga com Viery. Afinal, Mayk não estará disponível para atuar por uma lesão muscular na coxa esquerda. Gabriel desperta o interesse de clubes europeus como Barcelona e Real Madrid. O Chelsea tentou sua contratação na metade do ano passado. Ele provavelmente ficará como opção no banco de reservas. Isso porque há uma cautela para usá-lo entre os profissionais e a expectativa é que Quinteros opte por um trio de ataque com Aravena, André Henrique e Arezo.

RELACIONADOS! ???????????? Estes são os atletas selecionados por Gustavo Quinteros para a terceira rodada do #Gauchão2025. VAMOS, TRICOLOR!#MONxGRE pic.twitter.com/xsEDK9RUgm — Grêmio FBPA (@Gremio) January 29, 2025

Provável estreia de Cuéllar com a camisa do Grêmio

Cuéllar chegou ao Grêmio em forma e até em melhores condições físicas que os seus companheiros. Isso porque ele entrou em campo pela última vez no dia 10 de janeiro, quando o Al-Shabab perdeu para o Al-Ahli na liga saudita. A análise interna no clube é de que o volante colombiano tenha chances já de ser titular.

Deste modo, a expectativa é de que ele entre na vaga de Villasanti, considerado seu companheiro ideal, mas que será preservado diante do Monsoon. Mesmo que fique como opção no banco de reservas, Cuéllar deve ganhar alguns minutos no duelo, que ocorre no estádio do Vale, em Novo Hamburgo pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.

