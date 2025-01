Atlético x América, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h30

Atlético e América entram em campo, no Mineirão, às 22h (de Brasília), em situações completamente opostas no Campeonato Mineiro. O jogo será pela quarta rodada. Com duas vitórias e um empate, o Coelho soma sete pontos e ocupa a melhor posição até agora. Além disso, o time alviverde possui o melhor saldo de gols: 11 marcados e apenas dois sofridos, impulsionado pela goleada por 7 a 0 sobre o Pouso Alegre. O Galo, que usou seu time B nas primeiras rodadas, ocupa a última colocação do Grupo A, com apenas três pontos. Mas, para o clássico, entra com a sua equipe principal. Este jogo tem a cobertura da Voz do Esporte, com a Jornada Esportiva começando às 20h30 com Eduardo Rizzati na narração.

O clássico mineiro tem Figueiredo Junior nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Clique na arte acima e não perca nada de Coelho x Galo!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.