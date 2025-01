São Paulo anuncia contratação de Cédric Soares

Cédric Soares assinou com o São Paulo até o final de abril - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo)

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (29) a contratação do lateral-direito Cédric Soares. O português, de 33 anos, está sem clube desde o ano passado, quando disputou cinco partidas da temporada 2023/24.

Por conta da inatividade, o Tricolor assinou um contrato até o final de abril. Caso o jogador alcance as metas estabelecidas, o vínculo pode ser renovado até o final do ano. Cédric desembarcou na capital paulista há alguns dias, onde realiza um trabalho de recondicionamento físico no CT da Barra Funda.

Cédric Soares é alemão naturalizado português. O jogador iniciou sua trajetória no futebol no Sporting, onde fez as categorias de base. Depois passou por Southampton, Internazionale, Arsenal e Fulham, por empréstimo.

O novo reforço do São Paulo teve seus grandes momentos da carreira na seleção de Portugal. Ao lado de Cristiano Ronaldo, conquistou a Eurocopa de 2016 e disputou a Copa do Mundo de 2018, além de marcar um gol na Copa das Confederações, em 2017.

???????? Bem-vindo, Cédric Soares! ?? O São Paulo acertou a contratação do lateral-direito, que defendeu o Arsenal (ING) na temporada passada e conquistou a Eurocopa de 2016 com a Seleção Portuguesa. O jogador assinou contrato até 31 de abril de 2025, com metas estipuladas para… pic.twitter.com/CfeahlvwTd — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 29, 2025

