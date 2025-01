Pai de Danilo se emociona com filho no Flamengo: ‘Vai realizar nosso sonho’

O pai de Danilo, José Luiz, enviou uma mensagem para o filho após o Flamengo oficializar a contratação do defensor na tarde desta quarta-feira (29). Em declaração ao “The Players’ Tribune Brasil”, José, afinal, lembrou da paixão da família pelo Rubro-Negro. Além disso, ele ressaltou que o acerto com o clube é a realização de um sonho para os dois.

“Eu estou aqui pra te falar que eu estou muito feliz com sua ida para o Flamengo, cara. Você vai realizar o seu sonho e o meu sonho de vestir essa camisa. Lembra quando você era garoto e a gente brincava lá no… Onde você chamava de Campinho, no Terreirão. Só que quando tinha jogo do Flamengo, a pelada acabava cedo (risos). Tinha que ir embora e ver o jogo. Era um compromisso mesmo. Sem contar que na hora do jogo parecia que não tinha ninguém em casa. Não podia falar nada, era proibido conversar. A tensão era grande. Parabéns, cara. Você conseguiu”, disse José Luiz.

O jogador, aliás, chegou ao Rio de Janeiro na última terça-feira (28) e assinou contrato até o fim de 2026. Ele, assim, vestirá a camisa 13. Além disso, o jogador terá apresentação nesta quinta-feira (30), na sala de imprensa do Maracanã, a partir das 20h15 (de Brasília), antes do jogo contra o Sampaio Corrêa.

"Você vai realizar o seu sonho e o meu sonho de vestir essa camisa". ?????? De rubro-negro para rubro-negro – pai de @2DaniLuiz manda uma mensagem para o filho em sua chegada ao @Flamengo.

Veja a mensagem do pai de Danilo:

