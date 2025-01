Flamengo x Sampaio Corrêa: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), em jogo pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O confronto contará com retorno do Rubro-Negro ao Maracanã, que passou por reformas no gramado. A equipe de Filipe Luís tem sete pontos e ocupa a quinta colocação, enquanto o Galinho da Serra é o nono colocado, com seis pontos.

Os times se enfrentaram apenas uma vez na história, no Campeonato Carioca da última temporada, em 2024, com triunfo do Flamengo, fora de casa, por 2 a 0.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca, conta com a transmissão da Band e do Premiere.

Como chega o Flamengo

Depois de oscilar nos primeiros jogos da temporada de 2025, o Flamengo conquistou dois bons resultados no Campeonato Carioca. Em seus últimos dois jogos, o Rubro-Negro goleou o Bangu por 5 a 0 e venceu o Volta Redonda por 2 a 0.

Pensando na decisão da Supercopa, Filipe Luís tende a preservar alguns titulares, como Bruno Henrique e Arrascaeta. É possível que vejamos mudanças nas laterais, também, com os reservas Varela e Ayrton Lucas recebendo oportunidade aqui. Além disso, Everton Cebolinha, que se recuperou de lesão no tornozelo, pode ganhar minutos nesta quinta.

Por fim, antes da bola rolar, o clube carioca vai apresentar Danilo, como o segundo reforço para a temporada 2025. Ele concederá entrevista coletiva, nesta quinta, no Maracanã, palco do jogo pelo Carioca. Assim, ele deve aparecer no gramado para os torcedores.

Como chega o Sampaio Corrêa

Enquanto isso, o Sampaio Corrêa venceu apenas uma partida no Cariocão, mas empilha empates. Até agora, foram três jogos em que a equipe deixou o gramado com resultado em igualdade. Para o duelo, Alfredo Sampaio, aliás, não poderá contar com o atacante Vinícius Kanu, expulso na partida contra o Maricá, na rodada passada.

Em entrevista exclusiva ao J10, o técnico Alfredo Sampaio revelou estratégia contra o Flamengo. O time de Saquarema, portanto, tentará atacar o Rubro-Negro mesmo no Maracanã, onde o time consegue se impor na maioria dos jogos.

FLAMENGO x SAMPAIO CORRÊA

6ª rodada da Taça Guanabara – fase inicial do Carioca

Data-Hora: 30/1/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Band Premiere

FLAMENGO: Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz; Léo Pereira (Cleiton), Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz (Evertton Araújo), Gerson; Plata, Michael, Bruno Henrique (Juninho). Técnico: Filipe Luís.

SAMPAIO CORRÊA: Zé Carlos; Lucas Carvalho, Lucas Marreta, Eduardo Thuram, Guilherme; Rodrigo Dantas, Gabriel Agu, Rafael Pernão, Max, Elias, Octávio. Técnico: Alfredo Sampaio.

Árbitro: Júlio César de Oliveira

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

