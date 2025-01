Internacional fecha acordo e encaminha contratação de Ramon

O Internacional está próximo de anunciar mais um reforço para sua lateral esquerda. O Colorado fechou acordo com Ramon, de 23 anos. O jogador pertence ao Olympiakos da Grécia e atuou por empréstimo pelo Cuiabá no último Campeonato Brasileiro.

O jogador é aguardado em Porto Alegre nesta quinta-feira (30), para fechar de vez o negócio. A ideia do Colorado é oferecer um contrato de três anos ao atleta. No Inter, Ramon disputará a posição com Bernabei, uma das contratações do clube para a temporada, após atuar emprestado no ano passado.

Na vitória contra o São José, o executivo de futebol do Internacional, André Mazzuco, confirmou as conversas com o Olympiakos para a contratação do lateral.

“A gente tem conversas com o Olympiakos, e essas negociações não são recentes. É um dos nomes que está no radar”, afirmou.

Apesar da negociação estar bem encaminhada, o Inter a trata com cautela. O Botafogo ainda ameaça atravessar o negócio, o que gera uma expectativa no Beira-Rio.

