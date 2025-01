Capital vence o Real Brasília no primeiro jogo noturno do Estádio JK

Capital, do centroavante Wallace Pernambucano (D), agora soma duas vitórias em casa no Candangão 2025 - (crédito: Júlio César Silva/Real Brasília)

O Capital venceu o Real Brasília por 2 x 0 em uma noite feliz para o povo do Paranoá nesta quarta-feira (29/1). Os 1.253 torcedores presentes no Estádio JK acompanharam a primeira partida noturna na arena e a recuperação do atual vice-campeão do Candangão, após a derrota para o Samambaia. Os gols foram marcados por Mateusinho e Lucas Oliveira.

As oito torres compostas por refletores de luzes de LED deram condições ao Estádio JK de receber a primeira partida desde a inauguração em 12 de dezembro de 2002. Além de festa da torcida mandante, o pré-jogo ainda contou com um show de fogos de artifício.

Fogos iluminaram o pré-jogo de Capital x Real Brasília no Estádio JK, no Paranoá (foto: Gabriel Botelho/CB/D.A. Press)

Em campo, o Capital teve certa dificuldade para superar a defesa Aurianil. Por grande parte dos 90 minutos, o Coruja tinha a bola dominada nos pés. O expressivo volume de jogo, apesar disso, não era convertido em chances de gol. Na primeira etapa, foram apenas três chutes na meta adversária. Fiel aos contra-ataques, o Real Brasília corria atrás da gorducha na tentativa de arranjar uma sobra. Todavia, mostrava contentamento com a igualdade no placar.

A segunda parcial trouxe mais ímpeto para os dois lados. Em posição irregular, Wallace Pernambucano chegou a abrir o placar após receber de Romarinho, dentro da área, com 10 de jogo. Cinco minutos depois, Sandy obrigou Léo a fazer importante defesa à queima-roupa. Mais reativo, o Real também chegava. Um bate-rebate na área quase deu a dianteira da partida ao Leão do Planalto. Com um chutão, Maycon Lucas afastou o perigo. Através da velocidade de Juan, pelo flanco direito, esboçava entradas pelas diagonais, mas sem sucesso.

A segunda fatia da etapa final destravou o Capital. Diante de um Real Brasília cansado, foi feliz como não havia sido na partida até então. Após nova investida de Romarinho pelo lado esquerdo, aos 17', Mateusinho antecipou a defesa e escorou para abrir o placar: 1 x 0. Lançado ao ataque, o Coruja, com 20 minutos de etapa complementar, superava o número de remates a gol de todo o primeiro tempo: cinco contra três.

A batida seguinte ao primeiro gol, inclusive, resultou na segunda bola na rede. Também dentro da área rival, o zagueiro Lucas Oliveira completou lançamento de Robert para ampliar e dar números finais à partida: 2 x 0.

Com a vitória, o Capital chega a seis pontos. Assim, ocupa, momentaneamente, a quarta posição. O próximo desafio acontece contra o Sobradinho, no Defelê, no sábado (1°/2), às 16h. O Real Brasília, por outro lado, sofre a terceira derrota consecutiva. Com isso, mantém a oitava colocação. O próximo confronto também será no sábado, contra o Ceilandense, às 15h30, no Serejão.

Rodada

Mais três partidas movimentaram a terceira rodada do Candangão 2025 nesta quarta-feira (29/1). No Estádio Serejão, em Taguatinga, o Paranoá manteve o aproveitamento perfeito ao bater o Samambaia por 2 x 0. O técnico Luis Carlos Souza deixou o comando da equipe no intervalo. No Abadião, o Ceilândia superou o Sobradinho por 1 x 0. Em casa, o Gama comemorou o triunfo simples sobre o Ceilandense.

Ficha técnica

Capital 2 x 0 Real Brasília

Candangão 2025 (3ª rodada)



Local: Estádio JK, Paranoá

Árbitro: Rafael Martins Diniz

Público e renda: 1.253 pessoas e R$ 29.920



Capital

Vagner; Lucas Oliveira (Robert) Richardson, Éder Lima e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Maycon Lucas (Mateusinho) e Rodriguinho (Romarinho) Dudu, Deisinho (Lenon) e Wallace Pernambucano. Técnico: Paulinho Kobayashi

Gols: Mateusinho e Lucas Oliveira

Cartão amarelo: Éder Lima (Capital)



Real Brasília

Léo; Iury, Pedro Carvalho, Vinicius e Paulo Vitor; Wallace Rato, Caio Mendes (Thiago Castro) e Juan; Davi Araújo, Gabriel Silva (João Victor) e Matheus Barbosa (PV) Técnico: Kaká

Cartão amarelo: Davi Araújo

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini