Carille elogia Paulo Henrique e fala sobre laterais do Vasco

A fase artilheira de Paulo Henrique não passou despercebida pelo técnico do Vasco, Fábio Carille. Afinal, após a vitória por 1 a 0 sobre o Maricá, nesta quarta-feira (29), o comandante falou sobre as opções ofensivas que seus laterais geram quando entram em campo.

Na coletiva pós-jogo, na sala de imprensa de São Januário, Carille não só explicou o time reserva que atuou nesta quarta, mas também elogiou seus laterais. Ele explicou que enxerga dinâmicas distintas nos jogadores pela direita: Puma e Paulo Henrique.

“São características diferentes. O Puma é mais um construtor, de aproximação, de ter combinação para jogar. E, por isso, essa falta de conjunto prejudicou um pouco o jogo dele, eu tenho que entender isso. De aproximar e infiltrar. Ele não vai para o 1 x 1, como o Paulo (Henrique), que passa por cima”, avaliou.

Carille, assim, acredita que muitos dos gols do Vasco podem passar pelos laterais. O treinador revela, então, que dá muita liberdade para que estes jogadores possam surgir na área adversária.

“Mas está bem claro: esses três jogos do trabalho, os laterais vão ter possibilidade de fazer gols. Foi o Piton lá em Manaus (contra o Madureira), num cruzamento que ele pega de direita, sozinho, dentro da área. Victor Luís, que hoje num cruzamento da direita foi ele que tentou (o gol). Então vai aparecer oportunidade com essa forma de jogar. Eles têm toda a liberdade de atacar a área por trás. E, com isso, vai aumentar a possibilidade deles entrarem na área com a bola dominada, que foi o caso dos dois gols do PH, ou de cruzamento do lado oposto”, encerrou o comandante.

