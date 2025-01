Talles Magno celebra boa fase, mas afirma: ‘Não tinha condições de ter jogo’

O Corinthians venceu a Ponte Preta por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O jogo começou com 40 minutos de atraso do horário inicial devido à forte chuva. Assim sendo, o gramado não suportou e ficou encharcado. Autor do gol da vitória alvinegra, Talles Magno celebrou a boa fase na temporada, mas destacou que o estado do campo não tinha condições de jogo.

“Não tenho muito o que falar do jogo, foi muito brigado. Foi o que eu falei no intervalo: não tinha condições de ter jogo. Mas lutei até o final, fui até onde pude e fui feliz pelo gol. Agradeço à equipe que lutou. Estou muito feliz com esse começo de temporada. É uma temporada muito importante para minha vida, onde vou disputar jogos que nunca joguei na minha carreira. Então, estou querendo só dar o meu melhor, lutar pelo Corinthians e seguir marcando muitos gols”, disse à TNT Sports.

Talles Magno chegou ao seu terceiro gol pelo Corinthians na temporada 2025, em cinco partidas disputadas. O atacante está emprestado ao clube pelo New York City FC, dos Estados Unidos, até julho. A diretoria alvinegra, com isso, trabalha para estender o empréstimo até o fim do ano.

Com a vitória, o Corinthians chega a 12 pontos e fica na segunda colocação do Grupo A, que tem também o líder Mirassol, Botafogo-SP e Inter de Limeira. O Timão volta a campo no próximo sábado (1), quando recebe o Noroeste na Neo Química Arena às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

