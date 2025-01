São Paulo vira no fim, vence a Portuguesa e segue invicto

O São Paulo, mesmo com time reserva, derrotou a Portuguesa de virada, nesta quarta-feira (29), pela quinta rodada do Campeonato Paulista: 2 a 1. Renan Peixoto abriu o placar para a Lusa, enquanto André Silva igualou para o Tricolor ainda no primeiro tempo. Ryan Francisco, craque da Copinha e recém-promovido aos profissionais, assegurou a virada aos 49 da etapa complementar.

O resultado deixa o São Paulo na liderança do Grupo C, com dez pontos em quatro jogos (o Tricolor deve o confronto da primeira rodada. Já a Portuguesa é a lanterna do B, com dois pontos em cinco jogos.

O primeiro grande ato da partida foi uma paralisação de sete minutos, forçada por uma falta de luz. A Portuguesa voltou mais ligada e abriu o placar aos 13, com Renan Peixoto. O centroavante aproveitou um erro grotesco de Bobadilla na saída de bola, avançou e balançou as redes.

O São Paulo, porém, logo se reencontrou na partida, impondo o domínio. Aos 25, um zagueiro da Lusa colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti, que André Sila converteu cobrando no alto. Três minutos mais tarde, Bobadilla quase ampliou em finalização de fora da área. Ainda no primeiro tempo, André Silva marcou outro gol, mas o tento foi anulado.

Assim como ocorrera na etapa inicial, a Portuguesa começou o segundo tempo dando dor de cabeça ao tricolor. Fernando Henrique arriscou da entrada da área e exigiu linda defesa de Jandrei. O São Paulo, mais uma vez, respondeu com André Silva. Aos 21, Rodriguinho, que tinha acabado de entrar, deixou Ferreira na cara do gol. Este movimentou-se corretamente, mas chutou na trave.

O camisa 47, aliás, arrancou pouco depois e foi derrubado na entrada da área. Ele mesmo cobrou. Com perigo, mas para fora. Quando a partida caminhava para o empate, Ryan Francisco recebeu na área e desempatou.

O São Paulo volta a jogar agora no próximo sábado (1/2), disputando clássico com o Santos na Vila Belmiro, às 20h30. No mesmo dia, mas às 16h, a Lusa recebe o Botafogo de Ribeirão Preto.

PORTUGUESA X SÃO PAULO

5ª rodada do Campeonato Paulista 2025

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data e horário: quarta-feira, 29/01/2025, às 21h35 (de Brasília)

Renda/Público:

PORTUGUESA: Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique e Pedro Henrique; Fernando Henrique, Hudson (Tauã, aos 19’/2ºT) , Daniel Júnior (Rildo, aos 19’/2ºT) e Jajá (Everton, aos 19’/2ºT); Maceió (Guilherme Portuga, aos 30’/2ºT) e Renan Peixoto (Kauê Dias, aos 35’/2ºT) Técnico: Cauã Almeida

SÃO PAULO: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Patryck (Enzo Díaz, aos 35’/2ºT ); Santi Longo (Rodriguinho, aos 13’2ºT), Bobadilla e Marcos Antônio; Erick (Lucas Ferreira, aos 35’/2ºT) , Ferreira (Ryan Francisco, aos 35’/2ºT) e André Silva (Calleri, aos 27’/2ºT) Técnico: Luis Zubeldía

Gols: Renan Peixoto, aos 14’/1ºT (1-0); André Silva, aos 26’/1ºT (1-1) e Ryan Francisco, aos 46’/2ºT (2-1)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Daiane Muniz

Cartões Amarelos: Patryck e Santi Longo (SÃO)

