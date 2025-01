Arezo faz gol de letra e Mec estreia na vitória do Grêmio

Com atuações incríveis de Arezo e de Monsalve, e a estreia do menino Gabriel Mec, o Grêmio venceu sem dificuldade o Monsoon por 3 a 0. O jogo na noite desta quarta-feira, 29/1, valeu pela terceira rodada do Gauchão e realizado no Estádio do Vale. Arezo fez dois gols, um deles de letra, além de arriscar uma bicicleta e mandar uma bola na trave. O outro gol foi de André, já nos acréscimos da etapa final. Monsalve não fez gol, mas deu assistências espetaculares para dois gols e iniciou com inteligência a jogada do outro tento.

A boa vitória faz o Grêmio disparar no Grupo A, já que chega aos 7 pontos, contra 2 do Guarany e São José. Já o estreante Monsoon está em terceiro no Grupo C, com três pontos. Vale lembrar que, pelo regulamento do Gauchão, apenas os campeões de cada um dos três grupos e o melhor segundo colocado avançam para as semifinais.

Arezo e Monsalve comandam o Grêmio

O Grêmio foi melhor durante toda a partida. No primeiro tempo, tanto Arezo quanto Monsalve mandaram bolas na trave, mas o gol só saiu aos 44 minutos. Monsalve avançou pelo meio de campo e lançou Arezo entre os zagueiros, que entrou livre e chutou na saída do goleiro. Pouco depois, Jéder fez falta em Arezo e acabou expulso.

No segundo tempo, o gol que definiu o jogo saiu aos dez minutos e foi uma pintura. Mais uma vez, Monsalve levou a bola e tocou na ponta direita para Edilson. O cruzamento rasteiro encontrou Arezo, que, bem marcado, improvisou e tocou de letra para a rede.

A estreia do menino Gabriel Mec

Com 2 a 0 no placar, o Grêmio administrou a vantagem, lançou Gabriel Mec, o garoto de 16 anos que é a maior joia da base. Mex quase fez um belo gol. Além dele, Gustavo Martins quase fez de bicicleta. Enfim, vitória tranquila de um Grêmio que parece caminhar tranquilamente rumo à semifinal.

MONSOON 0X3 GRÊMIO

3ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data: 29/01/2025

Local: Estádio do Vale, Novo Hamburgo (RS)

MONSOON: Anderson Max; Jô, Marcos Arthur, Jeder e Cássio; Jeferson, Diogo (Adryel, Intervalo), Cris Magno ( Otávio, Intervalo) e Toni (Leo Bahia, 23’/2ºT); Leandro (Nicolas, 23’/2ºT) e Tony Junior (Joãozinho, 35’/2ºT). Técnico: China Balbino.

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery (Pedrinho, 35’/2ºT); Cuéllar (Dodi, 15’/ºT), Pepê (Gabriel Mec, 15’/2ºT), Edenilso (Natã Fernandes, 31’/2ºT) e Monsalve; Aravena (André, 36’/2ºT) e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

Gols: Arezo, 44’/1ºT (0-1); Arezo, 10’/2ºT (0-2).André, 49′

Árbitro: Francisco Soares Dias (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Fagner Bueno Cortes (RS)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Cartões amarelos: Dodi

Cartão Vermelho: Jeder (MON, 50’/1ºT )

