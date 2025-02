Júnior Santos revela torcida pelo Atlético: "Sempre acompanhei"

Um dos principais reforços do Atlético para a temporada de 2025, o atacante Júnior Santos revelou que já acompanha o Galo há algum tempo. Ele garantiu que assistia aos jogos quando Ronaldinho Gaúcho atuava pelo clube mineiro.

“Sensação incrível, sempre acompanhei o Galo na época do Ronaldinho Gaúcho. É um clube com tradição, gigante. Estou muito feliz com a recepção que tive em BH. A torcida me recebeu bem, demonstrou apoio, e isso me dá cada vez mais confiança. Minha família está feliz, e vou dar o meu melhor para, em breve, estar no auge”, salientou.

A estreia de Santos, aliás, não foi com uma vitória: o Galo ficou no empate por 1 a 1 com o América. No entanto, já foi bem ao estilo alvinegro, com bastante sofrimento, afinal, o time sofreu um gol no primeiro tempo e só conseguiu buscar o empate na etapa complementar.

Assim, o atacante também deu detalhes sobre como o técnico Cuca decidiu escalar a equipe.

“Ele perguntou se eu queria ir para o jogo. Eu respondi que sim. Os meus testes foram bons, me surpreenderam. Agora, fiquei um mês e pouco de férias, treinei, me senti bem, estou um pouco fora fisicamente, mas tenho certeza de que vou evoluir ainda mais”, finalizou o Jacaré.