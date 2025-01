Mano reclama de pênalti não marcado para o Fluminense e elogia versatilidade de Arias

Mano durante a derrota do Fluminense para o Botafogo no Nilton Santos - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense perdeu seu primeiro clássico na temporada 2025 e aumentou o jejum contra o Botafogo. Em campo, a equipe teve dificuldade pra construir jogadas de perigo e com falhas defensivas perdeu por 2 a 1, no Nilton Santos, pela 6ª rodada do Carioca. Apesar disso, o técnico Mano Menezes viu equilíbrio no duelo e citou um possível pênalti não marcado em Canobbio em lance com Barboza.

“Os números mostram uma paridade no jogo final: 51% (do Botafogo) contra 49% (do Flu) de posse é um equilíbrio, quase 50% a 50%. Conclusões, 13 a 12, tivemos uma a mais. Aproveitamento do Botafogo foi melhor nas 12, teve 50% em direção ao gol. A nossa foi mais baixa. Então tecnicamente ainda não estamos no nível. Eles estão mais acostumados ao gramado deles, a gente cometeu alguns erros técnicos por falta de familiaridade”, disse.

“Cobramos um escanteio que a bola nem subiu. Achei que foi um bom jogo das duas equipes, o Botafogo usou sua estrutura de time campeão da Libertadores, com dois ou três jogadores a menos. Embora tenha apresentado depois, taticamente (o Botafogo) trazia uma ideia parecida do que vinha fazendo. Executou melhor que a gente. Nós fizemos mais força para equilibrar. Mas eu vejo ainda com normalidade o que estamos fazendo”, completou.

“Acho que tivemos uma penalidade máxima que o juiz não marcou de novo. Se você sai na frente, pode mudar o jogo. Jogos iguais, clássicos, têm esse histórico. Mas eu não tenho que sair daqui envergonhado do que a equipe fez, não. Tenho que sair convicto de que temos que continuar melhorando, estamos construindo de novo uma equipe”, afirmou.

Elogios ao colombiano

Ao longo da coletiva, Mano Menezes fez questão de elogiar a versatilidade de Jhon Arias, que estreou em 2025 depois de se recuperar de um desconforto muscular. No entanto, teve que atuar mais por dentro devido à escassez de peças na construção, ainda mais com os problemas de Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto.

“Hoje usei Arias por dentro depois de bastante tempo. Muda um pouco a característica do meio de campo, ele se sustentou bem, me surpreendeu positivamente pela maneira como levou a bola para o ataque. Mas penso que jogar sempre com dois pontas abertos não é uma ideia, porque falta aproximação para colocar mais qualidade, para uma chegada na área mais qualificada para transformar essa boa posse de bola num perigo maior para o adversário. Mas sabia que o jogo era grande e parelho pela qualidade que o Botafogo tem”, explicou.

Por fim, o Tricolor segue com 6 pontos e ocupa a 8ª colocação. Na próxima rodada, a equipe mede forças com o Boavista, pela primeira vez no Maracanã na temporada. O confronto acontece no domingo (30), às 21h (de Brasília).

