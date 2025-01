De Neymar a astro da seleção inglesa: reações de jogadores com chegada de Danilo ao Flamengo

Danilo tem se inebriado com a sensação de realizar um sonho de menino desde que chegou ao Flamengo, na última quarta-feira, 29. E chegadas como as do defensor, de nomes de impacto e sonhadas, costumam ultrapassar rivalidades e estourar a bolha mundial da repercussão. Foi justamente o que aconteceu.

Um dos primeiros jogadores a comentar no anúncio de Danilo nunca teve sua história vinculada ao Flamengo, seja dentro ou fora de campo. Trata-se de Kyler Walker, jogador do Milan, da Itália, emprestado pelo Manchester City. “All the best my friend (tudo de bom, meu amigo”, escreveu o inglês.

Evidentemente que a interação do astro da seleção inglesa no perfil do Rubro-Negro causou um alvoroço entre torcedores. “Se quiser, tem vaga”, brincou um no comentário. “Faz a lateral-direita, que o Danilo faz a zaga”, sugeriu outro internauta.

Mas não parou por ai. O maior reforço do futebol brasileiro nesta janela também deixou seu comentário no vídeo: Neymar. O ídolo santista desejou boa sorte ao novo defensor rubro-negro.

Garotos do Ninho

Abrindo alas aos grandes nomes que já passaram pela história do Rubro-Negro, Vinicius Júnior não só comentou como também postou o anúncio em seu perfil. O camisa 7 do Real Madrid deixou corações em vermelho e preto, além de usar a tradicional frase “agora eu sou Mengão” para celebrar a contratação.

Outro Garoto do Ninho que também não se conteve foi Lucas Paquetá, do West Ham, que inclusive esteve no radar do clube recentemente. “Feliz demais por você, meu irmão. Aproveita, é bom demais! #EuJaSabia”, escreveu.

O PAQUETA ???? https://t.co/aqzyntj6Ok pic.twitter.com/FqShhJByIN — bela (@xbelacrf) January 29, 2025

O cria João Gomes, atualmente no Wolves, também interagiu com Danilo. O volante respondeu ao comentário em que o defensor se declarava ao clube: “quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro”.

Flamenguista de berço, assim como Danilo, o atacante Pedro também interagiu com o reforço. “Bem-vindo, Dani”.

Emoção na chegada ao Flamengo

O defensor conseguiu, aos 33 anos, realizar não só seu sonho de menino bem como de quase toda família. O pai do jogador, José Luiz, protagonizou um dos momentos mais emocionantes da chegada do filho ao Ninho do Urubu.

“Você vai realizar o seu sonho e o meu sonho de vestir essa camisa. Lembra de você garoto, quando a gente brincava lá no… Onde você chamava Campinho, no Terreirão? Quando tinha jogo do Flamengo, a pelada acabava mais cedo (risos). Tinha que ir embora para ver o jogo. Compromisso mesmo”, dizia um trecho da mensagem.

A apresentação de Danilo está marcada para esta quinta-feira, 30, às 20h35, no Maracanã. O zagueiro falará com a imprensa momentos antes da bola rolar para o jogo contra o Sampaio Corrêa, às 21h30, pelo Cariocão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.