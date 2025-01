Cerveja, tensão e emoção: Príncipe William vive dia de torcedor no estádio do Aston Villa

Príncipe William comparece à vitória do Aston Villa diante do Celtic - (crédito: Foto: Reprodução)

O príncipe William, do Reino Unido, viveu um dia de ‘gente como a gente’ na última quarta-feira, 29. A alteza de Gales se tornou um entre os milhares torcedores do Aston Villa na vitória por 4 a 2 sobre o Celtic, pela última rodada da primeira fase da UEFA Champions League.

William estava em um dos camarotes do Villa Park, em Birmingham, e possou por sentimentos conflitante ao longo dos 90 minutos. O príncipe estava com um semblante tenso assim que foi notado por pessoas ao redor, mas terminou o confronto vibrando e curtindo muito o resultado do ‘Battle of Britain’.

A alteza de Gales nunca escondeu sua admiração pelo Aston Villa, clube o qual se diz fã desde os tempos de escola. Tanto que não abre mão de ir aos jogos sempre que possível, e o duelo de ontem tinha importância ímpar na temporada, visto que valia vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Mais fotos do Príncipe William no jogo entre Aston Villa e Celtic pela Liga dos Campeões no Villa Park. pic.twitter.com/zHGNFVuran — The Wales Brasil (@thewalesbrasil) January 30, 2025

Paixão pelo Aston Villa

Já que a ida aos jogos só podem ocorrer de forma esporádica, William tenta ser ativo à rotina do time de outra forma. Um colega pessoal revelou à imprensa que o príncipe usa ‘contas fakes’ para participar de fóruns e manter-se informado sobre o clube.

“Ele disse que fica por dentro das fofocas do time porque está em todos os fóruns possíveis. Ele usa nomes e contas diferentes, ai posta. Assim, ele tem uma ideia do que está acontecendo e das opiniões dos torcedores”, revelou aos ‘Athletic’.

Up the Villa… Prince William stopped off to have a pint and chat football with Aston Villa fans in surprise visit on a Wetherspoons pub in Birmingham after speaking at a College of Paramedics conference – while waiting for a train home… pic.twitter.com/mu3vJ7wXQq — Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) January 15, 2025

“O príncipe William parou para tomar uma cerveja e conversar sobre futebol com os fãs. Uma visita surpresa a um pub Wetherspoons, em Birmingham, depois de falar em uma conferência do College of Paramedics”.

Vitória na Champions League

A convincente vitória sobre o Celtic carimbou o passaporte dos The Lions às oitavas de final da Champions. Com Morgan Rogers como cara do jogo, com seu primeiro hat-trick na carreira, os ingleses avançaram de forma direta ao mata-mata. Watkins fechou a conta para o time da casa.

Classificado em oitavo lugar, os ingleses sabem que enfrentarão um de quatro possíveis adversários na próxima fase. São eles: Brugge, Sporting, Borussia Dortmund e Atalanta.