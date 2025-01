Botafogo encaminha contratação do atacante Rwan Cruz, do Ludogorets

O Botafogo está por detalhes de anunciar a contratação do atacante Rwan Cruz, de 23 anos. A diretoria se acertou com o Ludogorets, da Bulgária, e o jovem jogador deve chegar ao Rio de Janeiro na próxima semana para exames médicos e assinatura de contrato. O Alvinegro vai adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta de maneira parcelada e quitará o valor em vários anos, modelo que se favorece no clube desde que virou SAF. A informação é da jornalista Bárbara Mendonça, do ‘Ge’.

As cifras não foram reveladas, mas são consideradas elevadas nos bastidores do Botafogo. Esse não é um problema para o clube, que entende que Rwan Cruz vale o investimento. O atacante vai assinar contrato por quatro temporadas, ou seja até o fim de 2028. O Alvinegro se interessou pelo brasileiro devido aos números na Bulgária: em 81 jogos pelo Ludogorets, marcou 28 gols e deu 11 assistências.

O departamento de scout observa Rwan desde o Santos, clube que o revelou em 2021. Como já estava na “lista” da SAF, o Botafogo recebeu avaliações e relatórios vindos do Lyon, da Eagle Football, rede multi-clubes de John Textor. Devido à maior proximidade geográfica com a Bulgária, o clube francês pôde auxiliar o Alvinegro em um acompanhamento mais próximo ao centroavante. Vale ressaltar que esse tipo de interação é comum, visto que os profissionais de cada clube se ajudam e interagem na busca por jogadores de diferentes continentes.

Com apenas 23 anos, Rwan Cruz também é visto como mais uma oportunidade de lucro no Botafogo a médio/longo prazo. No pensamento da SAF, a idade e o potencial de revenda influenciam diretamente na escolha dos investimentos.

