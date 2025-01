Quinteros pretende dar mais espaço a Arezo no Grêmio: ???Terá mais chances de jogar do que em 2024???

A decisão de Gustavo Quinteros de dar a primeira chance a Arezo como titular surtiu efeito. Isso porque o uruguaio foi o protagonista do Imortal com dois gols marcados na vitória por 3 a 0 sobre o Monsoon. O centroavante aproveitou a oportunidade no time alternativo que iniciou o confronto no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, na última quarta-feira (29).

O comandante frisou a sua satisfação com o rendimento de Arezo e de Monsalve. Com isso, Quinteros confessou que o seu plano é dar uma maior minutagem a eles. No caso do centroavante uruguaio, a princípio, fazendo o papel de substituto de Braithwaite ou até mesmo a possibilidade de fazer um teste e experimentar uma parceria.

“(Arezo) Fez movimentos muitos bons e marcou dois gols. É o que buscamos. Jogadores como Arezo e Monsalve que alcancem o melhor nível e tenham confiança. Precisam ter o respaldo dos companheiros e da comissão. Fiquei contente porque marcou e acredito que terá mais chances de jogar do que na outra temporada. Pode jogar quando não tivermos Braithwaite ou até juntos. Arezo é mais de área, enquanto Braithwaite sai mais”, indicou Quinteros.

Implantação da competitividade sadia no Grêmio

O treinador ainda explicou que o desempenho do centroavante argentino possibilitou-lhe a conclusão de um elenco qualificado. Afinal, entende que terá à disposição atletas do mesmo nível em campo e como alternativa no banco de reservas. Portanto, a sua avaliação é de que uma concorrência entre os jogadores seja crucial para não haver uma queda na performance no decorrer dos jogos e até na temporada.

“É muito importante para a competitividade você ter dois jogadores de alto nível. Há muitos e os times são fortes. São jogadores que serão importantes na temporada. É bom ter um companheiro que compita lealmente para jogar. Isso eleva o nível de todos. Quando alguém joga mais tempo, o outro empurra para crescer. O time fica mais forte. Queremos ter esta competitividade em todas as posições”, acrescentou o comandante.

Satisfação com a estreia de Gabriel Mec

O resultado positivo sobre o Monsoon também foi simbólico, pois marcou a estreia do atacante Gabriel Mec no profissional, uma das principais promessas das categorias de base. Ele começou no banco de reservas e entrou na parte final da segunda etapa. Além disso, Quinteros ressaltou o potencial do jovem atacante.

“O objetivo da temporada é ter o maior número de jogadores disponíveis para treinar com a equipe titular, jogadores com futuro. Mec é um deles. No pouco tempo que treinou, entendeu o que tem de fazer tanto na defesa quanto no ataque e acho que é um menino que tem muito futuro. Viery e outros também”, concluiu o técnico.

Com o triunfo, o Grêmio permanece na liderança do Grupo A, com sete pontos, e retorna aos gramados no próximo sábado (01/02). Na oportunidade, vai enfrentar o São Luiz, às 16h30 (de Brasília), na Arena.

