João Pedro Tchoca lidera ranking de zagueiros no Paulistão, aponta Sofascore

Desde seu retorno ao Corinthians após empréstimo ao Ceará, onde ajudou a garantir o acesso à Série A do Brasileirão em 2025, o zagueiro João Pedro Tchoca vem chamando a atenção. Conforme dados do “Sofascore”, ele ocupa o topo do ranking dos melhores zagueiros do Campeonato Paulista até agora, com uma nota de 7,53.

Com três partidas disputadas, Tchoca recentemente balançou as redes pela primeira vez como profissional. Seus números defensivos também são expressivos, evidenciando seu papel fundamental no sistema corintiano: 86% de acerto nos passes, 71% de aproveitamento nos duelos, além de 26 cortes, seis desarmes e cinco interceptações.

Natural de Sete Lagoas, em Minas Gerais, João herdou o apelido de seu pai, que, na infância, era chamado de “Tchoquinha” por um funcionário da oficina de seu avô. Com o tempo, o apelido evoluiu para “Tchoca” e foi passado para o filho.

João Pedro Tchoca chegou ao Corinthians em 2019 após passagem pelo Desportivo Brasil. Aliás, na equipe paulista, acabou sendo promovido do Sub-17 ao Sub-20, conquistando a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024. Durante esse período, também recebeu convocações para a Seleção Brasileira de base.

Em 2024, fez sua estreia pelo time profissional do Corinthians, mas realizou apenas mais um jogo antes de acabar emprestado ao Ceará. Lá, disputou dez partidas na Série B, sendo titular em nove. Com ele em campo, a média de gols sofridos pelo time caiu de 1,2 para 0,6 por jogo.

Assim, com contrato até dezembro de 2026, Tchoca atualmente compete por espaço na zaga corintiana. Aliás, as opções de Ramón Díaz para o setor defensivo são: Gustavo Henrique, Félix Torres, André Ramalho e Cacá, além de Tchoca.

