Atlético-MG anuncia contratação do atacante Cuello

O Atlético-MG anunciou a contratação do atacante Tomás Cuello na tarde desta quinta-feira (30) através das redes oficiais do clube. Após negociações com o Athletico-PR, o jogador firmou contrato com o Galo até dezembro de 2028.

Assim, o argentino de 24 anos é o quinto reforço do time mineiro para a temporada, que já anunciou Gabriel Menino, Patrick, Natanael e Júnior Santos para as disputas do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão.

Agora, o Atlético-MG aguarda publicação do nome de Cuello no BID para a estreia do jogador com a camisa alvinegra. No vídeo de apresentação publicado nas redes sociais, o atleta mandou um recada à torcida atleticana: “”Fala, Massa! Estou ansioso para encontrar vocês, Cuello agora é Galo, tamo junto!”.

O jogador estava no Athletico-PR há três temporadas e marcou 10 gols, além de 24 assistências em 164 partidas. Antes de sua passagem pelo clube curitibano, o atacante argentino teve passagens pelo Atlético de Tucumán e pelo Red Bull Bragantino.