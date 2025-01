Cruzeiro tem acordo verbal com o português Leonardo Jardim

O Cruzeiro chegou a um acordo verbal com o treinador Leonardo Jardim para um contrato de dois anos. O Cabuloso está confiante de que conseguirá a liberação do Al Ain para antecipar o fim do vínculo do técnico com o time árabe e formalizar o contrato com o comandante português.

O time mineiro tem esperança que o negócio seja formalizado nos próximos dias. Assim, a expectativa é que as negociações avancem após a partida desta quinta-feira do clube árabe, que terminou empatada em 2 a 2 com o Khor Fakkan. Com isso, a ideia é seguir com a assinatura do acordo. As informações são do portal ge.

A atual equipe do técnico português só venceu uma partida dos últimos sete jogos. Aliás, o contrato entre as partes está previsto para encerrar no fim desta temporada. Porém, Leonardo Jardim gostou do projeto apresentado pelo Cruzeiro.

O técnico ainda deve permanecer para comandar a equipe no próximo duelo, contra o Al Rayyan, do Catar, na segunda-feira (3), pela Champions League asiática. Portanto, caso o negócio tenha um desfecho positivo, a Raposa só poderia contar com o português a partir da próxima semana.

Neste período, Wesley Carvalho, técnico interino do clube, comandará o time nos próximos três jogos pelo Campeonato Mineiro: contra Itabirito, nesta quinta-feira; Uberlândia, no domingo; e América-MG, na quarta-feira.

