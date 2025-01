Neymar procura mansão em condomínio de luxo com imóveis de até R$ 35 milhões

Neymar vai atuar pelo Santos nos próximos meses. Portanto, o jogador que rescindiu o contrato com o Al-Hilal para retornar ao clube em que foi revelado, está procurando uma nova mansão para morar durante este período.

Apesar de ter uma propriedade comprada no Guarujá, situado no Jardim Acapulco, e outra em Santos, ele está em busca de uma residência que seja perto do centro de treinamento, visando facilitar a rotina, de acordo com o “Extra”.

Assim, ele procura uma nova mansão no Morro de Santa Terezinha, com casas de até R$ 35 milhões. Vale ressaltar que Pelé já morou neste condomínio de luxo.

Outros imóveis de Neymar

O craque brasileiro coleciona imóveis pelo Brasil. No entanto, algumas chamam atenção, como a mansão de Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro. A “Neylândia” conta com quadras poliesportivas, piscinas, adega para 3 mil garrafas, boate subterrânea, pista de pouso, heliponto e um lago artificial, que eu dor de cabeça ao jogador.

Além disso, Neymar tem um quadrilpex em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O imóvel levou três anos para ficar pronto e fica em uma das duas maiores torres do Brasil, com 295 metros de altura. Ele pagou R$ 20 milhões pelo apartamento na planta, e hoje o local vale o triplo. A unidade do Yachthouse Residence Club passa por decoração.

Neymar também tem um imóvel no Rio de Janeiro. Ele comprou a mansão que foi de Claudia Raia e Edson Celulari, que fica num terreno de 3.500 m², e tem 1.453 m² de área construída. Conta com quatro suítes, oito banheiros, piscina, sauna, academia, estúdio de música, espaço gourmet com churrasqueira e uma vista panorâmica da Pedra da Gávea. Custou R$ 13 milhões.

O retorno de Neymar

Neymar rescindiu seu contrato com o Al-Hilal para retornar ao Santos. O jogador tentava a rescisão há alguns dias, mas ele precisou abrir mão de uma quantia de 65 milhões de dólares, ou seja, algo em torno de de R$ 385 milhões, para chegarem a um acordo.

Na terça-feira (28), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, publicou em seu Instagram a confirmação do retorno do ídolo. Assim, a expectativa é que Neymar acabe sendo anunciado no site oficial do clube e nas redes sociais nos próximos dias, com um contrato até junho deste ano.

Início no Santos

O craque brasileiro foi revelado pelo Santos e fez a sua primeira partida como profissional em março de 2009. Em pouco mais de quatro anos com a camisa do Peixe, Neymar atuou em 225 partidas e marcou 136 gols. Assim, se tornou o maior artilheiro do clube após a era Pelé.

Além disso, ele também conquistou alguns títulos. Foram três campeonatos paulistas (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Conmebol Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-Americana (2012).

Vale lembrar que também foi pelo clube paulista que o atacante conquistou o Prêmio Puskas da Fifa de gol mais bonito da temporada de 2011. O gol histórico foi na derrota para o Flamengo por 5 a 4, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

