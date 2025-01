Bruna Biancardi revela ataques aos filhos de Neymar

Bruna Biancardi revelou nesta quinta-feira (30), por meio das suas redes sociais, que os filhos de Neymar estão sendo alvos de ataque na internet. Em uma sequência de stories, ela pediu para que as pessoas parem de espalhar ódio para outras pessoas e crianças.

“Peço para vocês que me acompanham por aqui, que gostam de mim e da minha família, jamais espalhem ódio para outras pessoas ou crianças. Não é porque estão fazendo isso conosco, que faremos também. Não precisamos atacar ninguém para mostrarmos de quem gostamos, e odiaria ver um de vocês fazendo o mesmo. Vamos focar em quem gostamos e admiramos. É horrível e chega a ser nojento o que as pessoas fazem atrás de fakes. E, infelizmente, a internet permite que pessoas amarguradas e infelizes despejem suas frustrações em nós. Mas, vamos fazer a nossa parte. Obrigada”, pediu.

Algumas horas depois, a influencer voltou a postar sobre os ataques e esclareceu que estão sendo voltados para os filhos de Neymar.

“Estou sendo mal interpretada por quem não sabe o que está acontecendo. Gente, não estou falando sobre ataques a mim, sinceramente, eu nem ligo para o que falam de mim. Estou falando sobre ataques que as crianças vem sofrendo (Mavie, Helena, Davi, a bebê que está na minha barriga..) Isso já passou de todos os limites! Não é Normal, é CRUEL. Parem de criar rivalidade, competição, comparações;; Vou começar a expor os comentários aqui para que possam me ajudar a denunciar as contas, quem sabe assim os criminosos parem”, disse.

Por fim, a modelo lembrou que racismo é crime.

“E só pra lembrar.. Racismo é crime! Respeito não tem cor”, escreveu.

Neymar será pai de novo

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a gravidez no final do ano passado. O casal fez um chá-revelação com amigos e família no dia 25 de dezembro, e descobriram que vão ser pais de mais uma menina. Até o momento, no entanto, ainda não foi revelado qual será o nome do bebê.

O jogador, portanto, já tem três filhos. Davi Luca, com 13 anos, com Carol Dantas, Mavie, de 1 ano, do atual relacionamento com Bruna Biancardi, e Helena, de 5 meses, com a modelo Amanda Kimberlly.

