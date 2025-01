Vasco segue otimista por renovação com Payet

O Vasco depende apenas da resposta de Payet para saber se continuará com o camisa 10 em seu elenco. Isso porque o Cruz-Maltino já ofereceu uma proposta de renovação, visto que seu contrato se encerra no dia 5 de maio deste ano.

Assim, o clube se mantém otimista pelo aceite do craque para renovar até o fim do ano. Afinal, o Vasco sonha com o título da Sul-Americana, que vai até novembro. Dessa forma, visa a renovação do craque, que é visto como 12º jogador da equipe.

Segundo o “Atenção, Vascaínos”, a diretoria do Vasco acredita no acerto. A proposta é de diluir os salários que Payet receberia até maio por todo o ano. Afinal, se em 2023 era o principal jogador do elenco, agora, quase dois anos mais velho (37 anos), não terá tanta minutagem, visto que é reserva de Coutinho.

Payet chegou ao Vasco em agosto de 2023 e acumula boas atuações. Neste primeiro ano, anotou dois gols de suma importância para a permanência da equipe na Série A. Em 2024, foi um dos melhores jogadores do Campeonato Carioca e fez grandes atuações na Copa do Brasil, como contra o Água Santa e Fortaleza.

No Brasileirão, engrenou mais para a reta final após sofrer com lesões. Ao todo, o francês já tem 61 partidas oficiais, com sete gols anotados, além de dez assistências.

