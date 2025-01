Cuéllar analisa estreia pelo Grêmio: ‘Me senti muito à vontade’

Cuéllar estreou com a camisa do Grêmio na última quarta-feira (29), pelo Gauchão - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Gremio)

Na estreia de Gustavo Cuéllar, o Grêmio venceu o Monsoon FC por 3 a 0 na última quarta-feira (29), no Estádio do Vale, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O volante atuou até os 15 minutos da segunda etapa e avaliou sua nova equipe na saída de campo.

“Um elenco muito qualificado para a gente lutar pelo Campeonato Gaúcho. Esse é o caminho para a gente conquistar coisas importantes esse ano”, comentou.

Aliás, o jogador de 32 anos também avaliou sua performance individual. Assim, o atleta disse que se sentiu à vontade com os novos companheiros de time, apesar de destacar a falta de ritmo no início da partida.

“No começo fui pegando de novo o ritmo brasileiro, que é muito mais intenso do que o campeonato onde eu estava (Campeonato Saudita). Me senti muito à vontade com o time”, acrescentou Cuéllar, volante do Grêmio.

Agora, o próximo desafio do Tricolor Gaúcho é contra o São Luiz neste sábado (1º), às 16h30 (de Brasília), na Arena. O confronto acontece pela quarta rodada do Estadual, onde ocupa a primeira colocação do Grupo A, com sete pontos na tabela.

