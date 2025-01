Negociação com o Al-Rayyan mela, e Rony permanece no Palmeiras

Rony fica no Palmeiras. A negociação que levaria o camisa 10 para o Al-Rayyan, do Qatar, não vai mais acontecer. Apesar de estar bem encaminhada, os trâmites finais não serão concluídos a tempo. Assim, o atacante não vai mais se transferir e seguirá como opção no Verdão.

O valor do negócio girava em torno de 6 milhões de euros (R$ 36,6 milhões), sendo 50% para o Palmeiras. O Al-Rayyan enviou na quarta (29/01) os documentos para dar sequência às tratativas. Contudo, o staff do atacante aguardava o envio das passagens ao Qatar, o que não ocorreu até o início da tarde desta quinta.

Com fuso de seis horas a mais e uma viagem que dura cerca de 18 horas, entende-se que não haverá tempo hábil para finalizar a transferência. Assim, Rony não seria registrado a tempo. Assim, sem tempo para concluir a transação com todos os trâmites burocráticos, a negociação melou.

Rony não está nos planos do Palmeiras para a temporada. Desde o começo do ano, o jogador recebeu sondagens de clubes do Brasil, como Fluminense e Santos. Entretanto, os empresários do atleta sempre priorizaram uma oportunidade no exterior.

Aliás, desde o início, o staff de Rony via com bons olhos uma transferência para o exterior, já que a ideia era buscar um salário maior do que o recebido hoje no Palmeiras. O problema é que muitas das janelas internacionais começam a fechar nestes próximos dias, diminuindo as opções fora do Brasil.

A passagem de Rony no Palmeiras

No Palmeiras desde 2020, Rony disputou 283 partidas e marcou 70 gols. Pelo Verdão, o jogador conquistou duas Libertadores, dois Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Supercopa, uma Recopa e quatro Paulistas. Além disso, em 2023, o atacante teve duas convocações para a Seleção, onde participou de três jogos.

