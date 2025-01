Cuello, anunciado pelo Galo, se despede do Athletico: ‘No meu coração’

Após três temporadas no Athletico-PR, o atacante Tomás Cuello foi anunciado pelo Atlético-MG nesta quinta-feira (30). Assim, o argentino utilizou as redes sociais para se despedir do Furacão e da torcida Rubro-Negra. Segundo o jogador, sairá com ótimas lembranças de Curitiba.

“Furacão, chegou a hora de nos despedir. Quero agradecer especialmente ao clube, aos meus companheiros e a todos que trabalham com a equipe profissional. Agradecer a torcida que me apoio e me deu seu carinho nesses anos”, iniciou.

“Nunca deixei de trabalhar para estar à altura de representar este grande clube. Tenho ótimas lembranças e sou grato porque cresci aqui como profissional e como pessoa. Obrigado a todos, vou levar sempre no meu coração”, concluiu o atacante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Toma?s Cuello (@tomascuello28)

No Athletico, Tomás Cuello marcou 10 gols, além de 24 assistências em 164 partidas. Estrou na temporada como titular do Athletico-PR, mas saiu da escalação na segunda rodada do Campeonato Paranaense devido à negociação em andamento com o time mineiro.

