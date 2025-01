Vasco exalta Juninho Pernambucano, que completa 50 anos

Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior, o eterno Juninho Pernambucano, completa 50 anos nesta quinta-feira (30). O Vasco, onde o ex-craque é um dos maiores ídolos, é claro, não deixou a data passar em branco. Através das redes sociais, o clube divulgou um vídeo exaltando o Reizinho da Colina, como é carinhosamente alcunhado pela torcida.

LEIA MAIS: Vasco segue otimista por renovação com Payet

Na postagem, o clube relembra as inúmeras conquistas de Juninho em São Januário. Afinal, o ex-jogador venceu seis títulos de maior grandeza. Além da Libertadores de 1998, conquistou o Brasileirão (1997 e 2000), a Mercosul (2000), o Torneio Rio-São Paulo (1999) e o Campeonato Carioca de 1998.

Em sua segunda passagem, entre 2011 e 2012, foi vice-campeão brasileiro e semifinalista da Sul-Americana. Em 2011, o Vasco também conquistou a Copa do Brasil, mas Juninho só chegou para o segundo semestre (à época, a Copa do Brasil terminava em junho).

Além destes títulos, Juninho também foi vice-campeão mundial duas vezes pelo Vasco; em 1998 e em 2000. Na competição de 98, ele marcou gol na final contra o Real Madrid, mas o Cruz-Maltino perdeu por 2 a 1, na decisão disputada em Yokohama, no Japão.

A postagem do Vasco também brinca com a frase “gol de quem?”, entoada pela torcida nos estádios. É na música “Vou torcer para o Vasco ser campeão”, onde os torcedores relembram do gol de Juninho contra o River Plate-ARG, pela semifinal da Libertadores de 98. Na ocasião, o Cruz-Maltino sofria pressão dos argentinos, mas, com uma cobrança de falta perfeita, o Reizinho anotou o gol que levou o Vasco à sua primeira final de Liberta.

Confira a publicação do Vasco

????? ???????????? ???????? ????????????????? 5??0?? anos de Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior, o nosso eterno rei Juninho Pernambucano! ???? ???? Libertadores de 98

???? Mercosul de 00

???? Brasileiros de 97 e 00

???? Rio-São Paulo de 99

???? Carioca de 98 Feliz aniversário, Juninho! ????#VascoDaGama pic.twitter.com/YDfRcaYkK2 — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 30, 2025

O Lyon, onde o craque também fez história ao vencer sete vezes seguidas o Campeonato Francês, também exaltou Juninho por seu aniversário de 50 anos.

É dia do melhor batedor de faltas da história do futebol! ???? Parabéns pelos 50 anos, @Juninhope08! ???? pic.twitter.com/Zhn8CSxCoR — Olympique Lyonnais ???????????????? (@OL_Portugues) January 30, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.