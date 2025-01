Antes da venda, o Verdão recebeu 200 mil euros pelo empréstimo. Assim, o defensor começou sua trajetória na Itália no Primavera, time equivalente ao Sub-19. E então aguardava pela sua estreia no time profissional, que ocorreu em novembro, no Campeonato Italiano. As informações são do portal ge.

Então, com a estreia na equipe principal, teve seu nome na relação de 16 partidas e atuou em apenas três. Os últimos dois jogos, aliás, aconteceram neste mês de janeiro, contra Udinese e Atalanta, nas 21ª e 22ª rodadas do torneio nacional, com uma vitória e uma derrota, respectivamente.