Neymar anuncia retorno ao Santos

A torcida do Santos pode comemorar. Neymar anunciou, nesta quinta-feira (30), que está de volta ao Peixe. Após rescindir contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o craque brasileiro utilizou as redes sociais para afirmar que vai assinar contrato com o clube que o revelou para o futebol.

Dessa maneira, Neymar retorna ao Santos doze anos depois de sua venda para o Barcelona e vai assinar contrato com o Peixe até 30 de junho.

Confira as palavras ditas por Neymar:

“Galera, parece até que estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com meus amigos e familiares. Eles me ajudaram a escrever algumas coisas, é que não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem minha decisão. Assinarei um contrato com o Santos Futebol Clube.

Quero agradecer aos torcedores do mundo inteiro que desejaram muito esse momento. Quase 12 anos se passaram desde que saí da Vila mais famosa do mundo, e parece que foi ontem. Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou. Passei momentos maravilhosos em Riad.

E só o Santos Futebol Clube pode me proporcionar o carinho de que preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos. E todos vocês, independentemente do clube que torcem, sabem bem do que estou falando. Espero que todos me acompanhem nessa nova etapa da minha vida.

Sou grato a todos vocês que me acompanharam até nos momentos mais difíceis, e não foram poucos. Só jogando futebol, fazendo o que eu mais amo nessa vida, é que sou feliz. É um orgulho que nem todos podem ter. Parece que essas palavras já foram escritas. E talvez já tenham sido mesmo.”

???????? ???????? pic.twitter.com/iuZZ2ggE1J — Neymar Jr (@neymarjr) January 30, 2025

Santos responde publicação

Após o vídeo publicado por Neymar, o Santos também utilizou as redes sociais para responder ao craque brasileiro.

“A sua casa te esperar. O seu povo te espera. Meu Menino da Vila”, diz o comentário da conta oficial do Santos.

To chegando com os refri rapaziada ????????????????? — Neymar Jr (@neymarjr) January 30, 2025

O Santos prepara uma grande festa nesta sexta-feira (31/01) para receber Neymar na Baixada Santista. O astro está com previsão de chegada o início da manhã, em Guarulhos, em voo fretado vindo de Riad, na Arábia Saudita. Na sequência, ele deve ir de helicóptero para o litoral, onde vai realizar todos os trâmites burocráticos e ser apresentado ao torcedor.

Na programação, Neymar vai assinar contrato pela manhã, ao lado do presidente Marcelo Teixeira e toda a diretoria. O evento que estava marcado no Pacaembu não vai mais acontecer. Em contrapartida, o Peixe prepara uma grande festa na Vila Belmiro.

Por fim, a expectativa é que o Santos comece a venda de ingressos para o evento ainda nesta quinta-feira (30).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.