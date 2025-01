Cano, do Fluminense, se iguala na artilharia do Carioca

Apesar da campanha ruim do Fluminense na Taça Guanabara, há um motivo para sentir alívio. Afinal, o atacante Germán Cano aparenta reencontrar sua fase artilheira. Com três gols em três jogos, ele já se iguala na artilharia do Campeonato Carioca.

Ao marcar contra o Botafogo, na última quarta-feira (29), o argentino alcançou os líderes no quesito. São eles: Carlinhos (Flamengo), Walber (Maricá), Vegetti (Vasco) e Zé Vitor (Boavista). Assim, já são 42% dos gols que ele marcou em 2024, seu pior pelo clube.

Dessa forma, Cano está em busca de sua segunda artilharia de Campeonato Carioca. Ele já conquistou a honraria em 2023, quando anotou 16 gols, sendo um na final contra o Flamengo (goleada por 4 a 1). Além disso, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro (26 gols) e da Copa do Brasil (cinco) de 2022. Conquistou a artilharia também na Libertadores 2023, ao anotar 13 gols, incluindo na final, e levando o título inédito pelo clube.

Ano passado, porém, viveu seu pior ano. Marcou somente sete gols em 42 aparições. Já com três tentos em três partidas (média de um por jogo), Cano pode voltar a ser o homem-gol do Fluminense, que ainda conta com Kauã Elias e Lelê para o setor. O camisa 14, aliás, já assinou a renovação contratual com o Flu, faltando só o anúncio por parte do clube. Clique aqui para saber mais!

