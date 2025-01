Zagueiro da Seleção descobre sexo do filho de forma diferente

O zagueiro Murillo vive excelente fase nos gramados, pois já conta com convocação na Seleção, além de se consolidar gradativamente na Europa como umdos destaques do Nottingham Forest. O bom momento se estende a vida pessoal, já que a sua esposa está grávida. Assim, o casal decidiu realizar o chá revelação do sexo do bebê de uma maneira diferente. Na ocasião, eles descobriram que se trata de uma menina.

Isso porque Murillo e sua esposa decidiram o City Ground, estádio do Nottingham, da Inglaterra clube que atua, como local do evento. A cerimonia foi restrita a familiares e amigos.

O defensor chegou ao clube inglês e rapidamente ganhou seu espaço, se transformando depois em um titular indiscutível. Na última temporada, aliás, ele foi eleito pela torcida como o melhor jogador da equipe. Já na atual também vive um excelente momento coletivo, pois a equipe tem chances reais de assegurar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Destaque coletivo e individual, além de interesse de gigantes europeus

Afinal, o Nottingham Forest ocupa a terceira posição da Premier Legue. Neste meio tempo, Murillo se consolidou de forma geral no Campeonato Inglês ao se transformar em um dos melhores jogadores da posição. Consequentemente, passou a despertar o interesse de grandes clubes europeus como o Arsenal também da Inglaterra. Além disso, Atlético de Madrid Barcelona e Real Madrid da Espanha e até o Bayern de Munique da Alemanha. Diante deste cenário, o Nottingham Forest decidiu estender seu contrato até 2029, uma ampliação de um ano, para ter uma maior proteção dos assédios.

Primeira oportunidade na Seleção

A regularidade nas boas apresentações também rendeu ao defensor, de 22 anos, uma convocação para a Seleção Brasileira em novembro do ano passado. Na ocasião, os jogadores foram chamados para os duelos com Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, porém ele não entrou em campo.

