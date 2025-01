Sensação do PSG expõe inspiração em personagem de videogame

O atacante Bradley Barcola vive fase de consolidação como protagonista do PSG em sua segunda temporada. Assim, em meio aos holofotes pela regularidade de boas apresentações, o jogador expôs o motivo de usar o 29 em sua camisa. Afinal, não é uma numeração frequentemente utilizada.

Segundo ele, o número é emblemático, pois representa uma inspiração no personagem Alex Hunter do antigo jogo de videogame FIFA.

“É, na verdade, uma história engraçada. Quando eu era mais novo, jogava FIFA. Em um modo de história com o Alex Hunter, esse número se tornou simbólico para mim. Eu pensei: quando for profissional, vou usar o 29. E aqui estou, o adotei e nunca mais vou deixá-lo”, relatou Barcola.

Alex Hunter ganhou popularidade entre as 17ª e 19ª edições do jogo FIFA da empresa canadense EA Sports. O personagem integrava o modo “A Jornada”, que representava uma história fictícia sobre a carreira de um jogador de futebol desde as categorias de base até a aposentadoria. Outra situação inusitada é que Barcola também conta com algumas tatuagens que fazem referência ao desenho japonês “Studio Ghibli”.

Barcola conquista destaque no PSG

O atacante vem conseguindo render dentro de campo. Exemplo disso é a contribuição direto com quatro gols e quatro assistências nos últimos cinco jogos. Especificamente no Campeonato Francês ele é o vice-artilheiro, com 11 gols, atrás apenas de Greenwood, do Olympique de Marselha. Na Champions League, ajudou a equipe a fugir do risco da eliminação precoce na etapa de liga. Isso porque ele anotou gol e assistência na goleada por 4 a 1 do PSG sobre o Stuttgart, da Alemanha.

O Paris Saint-Germain encerrou a sua participação na primeira fase da Liga dos Campeões na 15ª colocação com 13 pontos. Portanto, na etapa de play-offs a equipe da capital francesa vai enfrentar outro clube do seu país. No caso, Monaco ou Brest.

