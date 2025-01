Coração dividido! Torcedores vivem noite de duas paixões no Maracanã!

O campeonato estadual é um teste de paixões para vários torcedores. É o momento em que, principalmente os moradores do interior, assistem aos clubes de suas cidades enfrentarem o clube do coração. É a realidade de euma família na noite desta quinta-feira (30), no Maracanã.

Flávio Caetano saiu de Saquarema, cidade do Sampaio Corrêa, com a mulher, Ana Beatriz, e o filho, Flávio Filho, para acompanhar o confronto do Galinho contra o Mengão. Flamenguista de nascimento, o torcedor criou vínculo com o clube fundado em 2006, e aposta na vitória do Sampaio no Maracanã.

“Sou flamenguista de nascimento e hoje a paixão pelo Sampaio Corrêa está falando mais alto. Hoje eu tenho para mim que vai dar Sampaio e a gente vai ficar feliz”, afirmou.

Expectativa por reforços

Pelo lado flamenguista, o torcedor já começa a avaliar os reforços que chegaram. Nesta semana, o clube anunciou a contratação de Danilo. Para Lorenzo, presente do Maracanã para acompanhar o Flamengo, os nomes apresentados atendem carências do elenco, em meio a uma limitação deixada pela diretoria anterior.

“As contratações estão de acordo com o que o elenco precisa e com o caixa disponível. Gastaram muito no ano passado, numa jogada claramente eleitoreira, quiseram trazer vários jogadores. Bom, Juninho e Danilo, que chegaram vieram agregar o elenco. Um para ser titular, incontestável, e o outro para buscar o seu espaço. O elenco é muito bom, concordo com o Filipe Luís, e as contratações são mais de acordo com a necessidade. Ainda precisa de alguém para a lateral-direita, Wesley vai sair, Danilo virou zagueiro, um volante, estão falando em alguns nomes. Mas mais importante que o nome é aquilo que o jogador vem a contribuir com o elenco, que foi o que a gente não viu nos últimos anos”, ressaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.