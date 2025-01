Gabigol celebra primeiros gols pelo Cruzeiro e comenta sobre retorno de Neymar

Enfim a seca acabou! Na goleada do Cruzeiro sobre o Itabirito, na noite desta quinta-feira (30), Gabigol enfim desencantou com a camisa celeste. E o artilheiro não marcou apenas uma vez, marcou logo três e anotou seu primeiro hat-trick pelo Cabuloso.

Mesmo com a marca expressiva, Gabigol não deixou seu foco por títulos oculto. O atacante afirmou que abriria mão de balançar as redes para o Cruzeiro ser campeão. Além disso, o jogador enalteceu o elenco, e disse ser dependente dos seus companheiros.

“Eu gosto de comemorar título. Se eu tiver que fazer nenhum gol e o Cruzeiro for campeão Mineiro ou Brasileiro ou da Copa do Brasil, para mim vai ser melhor. É claro que fazer gol para um centroavante é muito bom, por isso que eu agradeço muito a equipe, sempre comento que preciso mais deles do que eles de mim”, ressaltou.

Os gols foram importantes para o atacante se sentir ainda mais à vontade com a camisa cruzeirense. Gabigol pontuou que está se soltando mais com os outros jogadores e também criando conexões com os companheiros.

“É claro que com o tempo vou me soltando mais, vou ganhando mais confiança com os jogadores também. O entrosamento não vem do dia para a noite. Realmente, estou me sentindo muito bem, criando conexão com os jogadores dentro e fora de campo. Eu estou muito feliz e espero que isso possa se traduzir em gols e vitórias dentro de campo”, destacou.

Volta de Neymar

Gabigol nunca escondeu sua admiração por Neymar. O atacante enalteceu o retorno do ídolo do Santos e espera que o atacante seja muito feliz no Alvinegro Praiano, exceto nas partidas contra o Cruzeiro.

“Estou muito feliz, eu já esperava que isso fosse acontecer. Eu sempre falo que ele é meu maior ídolo. A casa dele é o Brasil e também é o Santos. Teve um jogo aqui que a torcida do Cruzeiro bateu palma para ele e ele sempre teve um carinho enorme pelo Cruzeiro, a gente conversou. Eu espero que ele seja muito feliz, menos contra o Cruzeiro”, brincou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.