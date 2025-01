Em jogo eletrizante, Deivid Washington brilha, e Brasil vence no Sul-Americano

O Brasil enfrentou grandes dificuldades, mas conseguiu vencer a equipe do Equador por 3 a 2, em um grande jogo nesta quinta-feira (30), pela quarta rodada do sul-americano Sub-20. O atacante Deivid Washington brilhou ao marcar duas vezes. A Seleção Brasileira chegou a abrir 3 a 0, mas os equatorianos reagiram e diminuíram a diferença com dois gols. A partida aconteceu no Estádio Polideportivo Misael Delgado, na Venezuela. Com a vitória, a equipe canarinho carimbou vaga para a próxima fase.

Além de Deivid Washington, quem também deixou sua marca foi Iago. Após uma cobrança de escanteio, o goleiro Loor saiu mal da meta, e Iago subiu mais que toda a defesa para marcar. No entanto, em uma falha grotesca do goleiro Robert, Allen Obando aproveitou e diminuiu o placar. Depois, em uma penalidade máxima, a promessa equatoriana Kendry Páez fez o segundo gol.

Com o resultado, o Brasil chega à sua segunda vitória consecutiva em três jogos, somando seis pontos e ocupando a terceira colocação. No entanto, o saldo de gols é de menos quatro, já que, na primeira rodada, sofreu uma goleada da Argentina por 6 a 0.

Próximo jogo do Brasil

No próximo sábado (01), a Seleção Brasileira, sob o comando de Ramon Menezes, volta a campo para enfrentar a Colômbia. O jogo está marcado para as 18h (de Brasília), novamente no Estádio Polideportivo Misael Delgado, na Venezuela.

