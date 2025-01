Das mãos de Zico, Arrascaeta vira oficialmente o 10 do Flamengo

Arrascaeta é, oficialmente, o camisa 1o do Flamengo. A “cerimônia” que o consagrou, nesta quinta-feira (30), no Maracanã, contou com Zico. E o maior ídolo da história do Rubro-Negro e quem mais honrou o número do manto conferiu a bênção para o uruguaio brilhar com esta nova responsabilidade.

Zico mandou um recado ao meia celeste, sucessor de Gabigol com a 10.

“Queria agradecer ao Flamengo por ter me enviado a camisa com o número 10. Arrasca, boa sorte, que ela caia bem em você, que possa te dar muitas alegrias. Tudo aquilo que você vem fazendo no nosso Flamengo, e que ela possa te abençoar bastante. Obrigado, sucesso, boa temporada, que a gente possa ter grandes vitórias e grandes conquistas”, colocou o Galinho.

Em seguida, Arrascaeta exibiu o número para os torcedores na arquibancada. A Nação vibrou com o gesto do craque charrúa.

“Feliz, para mim é um privilégio e uma honra vestir uma camisa de tanto peso. E feliz por estrear com vitória. Tenho uma história linda com ela (14), agora começa tudo de novo com a 10”, disse Arrascaeta.

A entrega da camisa 10 ocorreu antes de a bola rolar para Flamengo x Sampaio Corrêa, pela sexta rodada desta edição do Campeonato Carioca. No entanto, o uruguaio já havia utilizado o número, pela primeira vez, contra o Volta Redonda, pela mesma competição.

