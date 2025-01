Clube da terceira divisão italiana lança camisa com homenagem ao Palmeiras

O Palmeiras recebeu uma grata surpresa vinda da Itália nesta última semana do mês de janeiro. O Pro Vercelli, clube que disputa a terceira divisão italiana, lançou o seu terceiro uniforme, que traz uma homenagem ao Verdão.

Apesar de distante, os clubes possuem uma relação histórica grande. Em 1914, o Pro Vercelli realizou uma excursão no Brasil. Isso inspirou imigrantes italianos que viviam em São Paulo a fundar um clube de futebol que homenageasse a sua pátria. Assim, nasceu o Palestra Itália, que viria a se tornar o Palmeiras.

O novo uniforme trouxe sorte ao clube italiano. No último final de semana, o Pro Vercelli venceu o Giana Erminio, por 2 a 1, fora de casa, na primeira partida com a camisa. No momento, os Lionis ocupam a 15ª colocação do Grupo A da Série C italiana, com 27 pontos conquistados em 24 jogos disputados.

