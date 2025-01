Confira a programação para a apresentação de Neymar no Santos

Após doze anos, o torcedor do Santos vai poder ver Neymar novamente na Vila Belmiro. Nesta sexta-feira (31/01), o jogador será apresentado à torcida em um dia de festa no estádio, que começa às 16h. O Peixe preparou um evento com muitos shows, com a apresentação do astro no final do dia.

Apesar do evento ser para a apresentação de Neymar, o Santos ainda não sabe quando o craque vai chegar. O atacante está a caminho do Brasil e vai pousar no Aeroporto Catarina, um local para pousos privados, no interior paulista. Depois, o atleta vai pegar um helicóptero até a Baixada Santista onde vai assinar contrato e ser recepcionado pelo torcedor.

Contudo, Neymar vai descansar e se organizar antes de seguir para a Baixada de helicóptero. O ídolo santista vai assinar contrato pessoalmente no CT Rei Pelé até o dia 30 de junho de 2025. Enquanto o atacante trata de trâmites burocráticos, outros artistas preparam um espetáculo na Vila Belmiro.

Afinal, são ao menos 13 artistas confirmados e que vão se apresentar no evento, entre eles Mano Brow, Projota e Supla, santistas declarados. Com todas as apresentações acontecendo, Neymar deve subir ao palco para saudar a torcida e, enfim, vestir a camisa 10 do Santos novamente.

Apresentação de Neymar sem hora pra acabar

Depois das formalidades e o primeiro contato com o torcedor, Neymar vai conceder entrevista coletiva no Salão de Mármore da Vila Belmiro para imprensa brasileira e internacional. Não existe um horário exato para terminar o evento, mas a tendência é que ocorra durante todo o dia.

Além disso, o Santos também prepara uma logística para comportar jornalistas do mundo inteiro que já estão no Brasil para fazer a cobertura. Para evitar uma logística complicada, o Peixe decidiu fazer tudo na Vila Belmiro e cancelou a festa no Pacaembu

Já a estreia de Neymar deve demorar um pouco mais. Ele estará na Vila, mas não deve jogar contra o São Paulo, neste sábado (01/02), pelo Campeonato Paulista.

