Santos vive grande expectativa com vendas de camisas de Neymar

Neymar está de volta ao Santos, e essa tem sido a principal notícia do futebol brasileiro nos últimos dias. A repercussão tem colocado o Peixe em um novo patamar, o que deve se refletir nas vendas de camisas.

A expectativa da diretoria é que o retorno de Neymar ao Brasil impulsione as vendas de camisas. O clube paulista espera vender 100 mil peças.

Além das camisas com o nome do jogador, o Santos planeja lançar outros produtos comemorativos e temáticos em celebração ao retorno do craque à sua casa.

Uma nova camisa será apresentada em um evento especial nesta sexta-feira (31), às 12h (de Brasília).

O retorno de Neymar

Neymar, afinal, rescindiu seu contrato com o Al-Hilal para retornar ao Santos. O jogador tentava a rescisão há alguns dias, mas ele precisou abrir mão de uma quantia de 65 milhões de dólares, ou seja, algo em torno de de R$ 385 milhões, para chegarem a um acordo.

Na terça-feira (28), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, publicou em seu Instagram a confirmação do retorno do ídolo. Assim, a expectativa é que Neymar acabe sendo anunciado no site oficial do clube e nas redes sociais nos próximos dias, com um contrato até junho deste ano.

