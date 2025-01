Voo de Neymar para o Brasil é o mais monitorado do mundo; acompanhe

A plataforma ‘FlightRadar’, que rastreia voos, bateu recorde histórico entre a madrugada e o início da manhã desta sexta-feira, 31. Isso porque o voo que traz Neymar de volta ao Brasil está sendo monitorado simultaneamente por mais de 27 mil pessoas, de acordo com atualização às 09h36. Estima-se que o reforço do Santos chegue em São Roque, no interior paulista, entre 10h15 e 11h.

O voo de Neymar já está em São Paulo e no momento desta matéria, às 09h39, está passando por Juquitiba – município localizado na região metropolitana do estado. É possível acompanhar os momentos finais do voo através do site da plataforma.

Acompanhada por cerca de seis mil pessoas, a aeronave deixou Riade, na Arábia Saudita, na última quinta-feira, 30. O trajeto percorrido pelo astro rumo ao Aeroporto Catarina, próximo de São Roque, tem cerca de 18 horas de duração. Ele, inclusive, reclamou da demora através de seu Instagram: “Não chega nunca?”.

O craque embarcou acompanhado de seu pai e empresário, familiares e amigos como Gil Cebola e João Pedro Cemin. O trio inclusive publicou registros dos duelos acirrados de dominó para ajudar a passar o tempo.

Chegada ao Brasil

O reforço alvinegro seguirá um planejamento preparado especialmente para sua chegada ao país. Logo após a aterrisagem, o jogador deverá comparecer a um evento profissional na capital paulista e só depois seguirá rumo a Santos, na baixada santista.

Na baixada santista, o reforço irá, enfim, assinar seu contrato de seis meses com o Santos – com vigência até 30 de junho. O retorno do ídolo tem contado com grande mobilização de torcedores para recepcioná-lo no evento programado pelo clube para esta sexta-feira, 31, na Vila Belmiro, a partir das 17h.

A festa contará com apresentações de torcedores simbólicos do Santos Futebol Clube. Os rappers Mano Brown e Projota, por exemplo, estão confirmados. Neto de um dos fundadores do clube, o cantor Supla também é aguardado no evento.